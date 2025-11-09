Бургаските шофьори трябва да прочетат това!
Това са:
- бул. "Сан Стефано“, в участъка от ул. "Христо Ботев“ до бул. "Стефан Стамболов“;
- бул. "Стефан Стамболов“, в участъка от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Демокрация“;
- ул. "Демокрация“, в участъка от бул. "Стефан Стамболов“ до кръстовището с ул. "Цар Симеон I“ и ул. "Булаир“;
- ул. "24-ти пех. черноморски полк“, в участъка от ул. "Адам Мицкевич“ до ул. "Демокрация“;
- ул. "Булаир“, в участъка от ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Константин Фотинов“;
- -ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Булаир“ до ул. "Войнишка“;
- ул. "6-ти септември“;
- ул. "Филип Кутев“.
Движението на МПС, в карето между бул.“ Алеко Богориди“, ул. " Александровска“, бул. " Сан Стефано“, бул. " Стефан Стамболов“, ул. " Демокрация“, за посочения часови диапазон 07:30ч.-16:00ч., ще бъде възможно само в горепосочения периметър, без възможност за преминаване през границите му. Като алтернативен вход/изход да се използва подземната улица.
Всички участъци затворени за движение на МПС ще се регулират със служители на ОД на МВР – Бургас. Също така на бул. "Алеко Богориди“, ул. "Александровска“ и Приморски Парк ще бъде ограничено движението на пешеходци.
От 14:00 часа на 08.11.2025г./събота/ до приключване на спортното мероприятие, улица "Поморийска“ , паркинга на Северен плаж в Приморски Парк и улица "6-ти септември“, в участъка от ул. "Княз Александър Батенберг“ до паркинг при Фрегатата ще бъдат затворени за движение и паркиране на автомобили. За целта молим водачите на автомобили да освободят паркираните МПС от зоната за платено паркиране по посочените улици и паркинги.
Молим гражданите и гостите на града да проявят търпение и разбиране, както и предварително да се съобразят с трасето на маратона, за да планират своето пътуване.
По отношение на градския транспорт на 09 ноември 2025 г., за периода от 07:30 до 16:00 ч. автобусите от градския транспорт ще се движат по следните изменени маршрути:
Б1
от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболов
допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга.
В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНА
Б2
от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболов
допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга.
В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНА
Б11 и Б12
от Меден рудник: по маршрута до бул. Иван Вазов“ – бул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация
допълнителни спирки: Областна управа, Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга
в посока Меден рудник: по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – бул. "Иван Вазов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.
11
по маршрута до бул. "Никола Петков“ – бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Юг – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Никола Петков, Зорница, бл. 14, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера.
12
по маршрута до Терминал Юг – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Никола Петков“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеро
допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга, Зорница, Зорница, бл. 14.
8
от Автогара Запад – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – бул. "Иван Вазов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Опера
от Горно Езерово: - по маршрута до бул. "Иван Вазов“ – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Сан Стефано“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Оборище
допълнителни спирки: Областна управа, Тройката.
15
от Терминал Юг – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрация
допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга
от Сарафово – по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Юг
няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.
3, 6, 32, Българово, Горица
от Автогара Запад – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Одрин“ – ул. Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрация
допълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга
от Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. Сан Стефано“
няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборище
допълнителни спирки: Стефан Стамболов.
Поморие
от Терминал Юг – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – бул. Никола Петков – ул. "Димитър Димов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужват спирки: Константин Величков, Парк Езеро
допълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Зорница
от Поморие: по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Юг
няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаир
допълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.
