Повече от 1800 души ще се включат в Маратон Бургас 2025, който ще се проведе на 9 ноември – неделя, от 07:30 часа до 16:00 часа. С цел безопасността на участниците се налага по маршрута на трасето, включващо транспортни улици и булеварди, да бъдат затворени за движение на превозни средства участъци от пътната мрежа в града, които попадат в трасето на бегачите.- бул. "Сан Стефано“, в участъка от ул. "Христо Ботев“ до бул. "Стефан Стамболов“;- бул. "Стефан Стамболов“, в участъка от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Демокрация“;- ул. "Демокрация“, в участъка от бул. "Стефан Стамболов“ до кръстовището с ул. "Цар Симеон I“ и ул. "Булаир“;- ул. "24-ти пех. черноморски полк“, в участъка от ул. "Адам Мицкевич“ до ул. "Демокрация“;- ул. "Булаир“, в участъка от ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Константин Фотинов“;- -ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Булаир“ до ул. "Войнишка“;- ул. "6-ти септември“;- ул. "Филип Кутев“.Движението на МПС, в карето между бул.“ Алеко Богориди“, ул. " Александровска“, бул. " Сан Стефано“, бул. " Стефан Стамболов“, ул. " Демокрация“, за посочения часови диапазон 07:30ч.-16:00ч., ще бъде възможно само в горепосочения периметър, без възможност за преминаване през границите му. Като алтернативен вход/изход да се използва подземната улица.Всички участъци затворени за движение на МПС ще се регулират със служители на ОД на МВР – Бургас. Също така на бул. "Алеко Богориди“, ул. "Александровска“ и Приморски Парк ще бъде ограничено движението на пешеходци.От 14:00 часа на 08.11.2025г./събота/ до приключване на спортното мероприятие, улица "Поморийска“ , паркинга на Северен плаж в Приморски Парк и улица "6-ти септември“, в участъка от ул. "Княз Александър Батенберг“ до паркинг при Фрегатата ще бъдат затворени за движение и паркиране на автомобили. За целта молим водачите на автомобили да освободят паркираните МПС от зоната за платено паркиране по посочените улици и паркинги.Молим гражданите и гостите на града да проявят търпение и разбиране, както и предварително да се съобразят с трасето на маратона, за да планират своето пътуване.По отношение на градския транспорт на 09 ноември 2025 г., за периода от 07:30 до 16:00 ч. автобусите от градския транспорт ще се движат по следните изменени маршрути:Б1от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболовдопълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга.В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНАБ2от Меден рудник: по маршрута до бул. Христо Ботев – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Александровска, Стефан Стамболовдопълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Струга.В ПОСОКА МЕДЕН РУДНИК: БЕЗ ПРОМЯНАБ11 и Б12от Меден рудник: по маршрута до бул. Иван Вазов“ – бул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. Стефан Стамболов“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрациядопълнителни спирки: Областна управа, Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Стругав посока Меден рудник: по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – бул. "Иван Вазов“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаирдопълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.11по маршрута до бул. "Никола Петков“ – бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Юг – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Никола Петков, Парк Езеро, Стадион Лазур, Копривщица, Константин Величков, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаирдопълнителни спирки: Никола Петков, Зорница, бл. 14, Зорница, Стефан Стамболов, Александровска, Опера.12по маршрута до Терминал Юг – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Никола Петков“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Копривщица, Стадион Лазур, Парк Езеродопълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Струга, Зорница, Зорница, бл. 14.от Автогара Запад – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – бул. "Иван Вазов“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаирдопълнителни спирки: Операот Горно Езерово: - по маршрута до бул. "Иван Вазов“ – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Сан Стефано“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Булаир, 24-ти пехотен черноморски полк, Константин Величков, Оборищедопълнителни спирки: Областна управа, Тройката.15от Терминал Юг – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Булаир, Генерал Гурко, Сан Стефано, Дунав, Демокрациядопълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Трапезица, Стругаот Сарафово – по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Югняма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаирдопълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.3, 6, 32, Българово, Горицаот Автогара Запад – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Одрин“ – ул. Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Оборище, Сан Стефано, Дунав, Демокрациядопълнителни спирки: Отец Паисий, Трапезица, Стругаот Банево/ Рудник/ Драганово/ Българово / Горица – по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. Сан Стефано“няма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Оборищедопълнителни спирки: Стефан Стамболов.Помориеот Терминал Юг – ул. "Христо Ботев“ – ул. "Одрин“ – ул. "Струга“ – бул. "Стефан Стамболов“ – бул. Никола Петков – ул. "Димитър Димов“ – продължава по маршрутаняма да се обслужват спирки: Константин Величков, Парк Езеродопълнителни спирки: Тройката, Отец Паисий, Зорницаот Поморие: по маршрута до бул. "Стефан Стамболов“ – ул. "Сан Стефано“ – ул. "Христо Ботев“ – Терминал Югняма да се обслужват спирки: Демокрация, Дунав, Сан Стефано, Генерал Гурко, Булаирдопълнителни спирки: Стефан Стамболов, Александровска, Опера.