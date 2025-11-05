Професионалната гимназия по по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас ще се сдобие с модерна и профилирана STEM среда за нуждите на учебното заведение, показа поверка наСтойността на проекта е 164 хил. лв. без ДДС, а средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).Целта е създаването на цялостна технологична система за обучение, включваща 3D моделиране, фото-видео съдържание, интерактивна комуникация и практически експерименти.Ще бъдат изградени фотографско и подкаст студио.Центърът ще разполага още със стереоскопичен лаптоп по природни науки, мастилоструен принтер за сладкарски цели, 3D принтер, компютърна система за 3D моделиране, както и шест 65-инчови интерактивни екрана. STEM центърът ще разполага и с видеоконферентна система.Обществената поръчка залага и закупуването на общо 51 лаптопа. 45 от тях трябва да са 8-ядрени с 16 GB RAM, с 10-точков мултитъч екран. Останалите шест преносими компютъра трябва да са с 10-ядрени процесори и 8 GB RAM.