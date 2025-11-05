Бургаският ТОХ ще има модерна STEM среда
©
Стойността на проекта е 164 хил. лв. без ДДС, а средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).
Целта е създаването на цялостна технологична система за обучение, включваща 3D моделиране, фото-видео съдържание, интерактивна комуникация и практически експерименти.
Ще бъдат изградени фотографско и подкаст студио.
Центърът ще разполага още със стереоскопичен лаптоп по природни науки, мастилоструен принтер за сладкарски цели, 3D принтер, компютърна система за 3D моделиране, както и шест 65-инчови интерактивни екрана. STEM центърът ще разполага и с видеоконферентна система.
Обществената поръчка залага и закупуването на общо 51 лаптопа. 45 от тях трябва да са 8-ядрени с 16 GB RAM, с 10-точков мултитъч екран. Останалите шест преносими компютъра трябва да са с 10-ядрени процесори и 8 GB RAM.
Още от категорията
/
Преподавател от Бургаския държавен университет представи своето научно откритие на най-престижния световен форум по генетика
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Крадец от Бургас разби стена и задигна 1000 лева!
17:19 / 04.11.2025
Бургазлии алармираха за нещо опасно!
17:03 / 04.11.2025
Учени от Бургас ще работят за повишаване на осведомеността и спеш...
16:10 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.