Бургаският апелативен съд потвърди решение за изпълнение на Европейска заповед за арест /ЕЗА/ по отношение на български гражданин, издадена от Апелативна прокуратура Каламата, Република Гърция.А. М. е издирван с ЕЗА от 6 август 2025 г., с цел провеждане на наказателно преследване за престъпление "грабеж“, извършено на 03.09.2009 г. в гр. Спарта. Той ще бъде разследван за това, че на 03.09.2009 г. Спарта, умишлено и чрез употреба на сила е отнел от гръцка гражданка портфейл със сумата от 400 евро и мобилен телефон "Моторола“ с намерение противозаконно да ги присвои.В Европейската заповед за арест е посочено, че максималния размер на наказанието "лишаване от свобода“, което може да бъде наложено за това престъпление, е от 5 до 15 години. Посочено е също, че давността за наказателно преследване за описаното в ЕЗА престъпление изтича на 03.09.2029 година.От страна на издаващата държава – Р Гърция са представени изискваните по закон гаранции, че след приключване на наказателното производство с влязъл в сила съдебен акт исканото лице ще бъде върнато в Р България за изтърпяване на евентуално наложеното му наказание.Според въззивния съдебен състав, решението за допускане изпълнение на Европейската заповед за арест е постановено в съответствие с приложимото национално и европейско право, както и с относимата практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека.До фактическото предаване на компетентните съдебни власти на Република Гърция, А. М. ще остане с мярка за неотклонение "задържане под стража“Постановеният акт на Апелативен съд – Бургас е окончателен.