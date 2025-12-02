Бургаският апелативен съд праща изнасилвача Илко в затвор в Белгия
Европейска заповед за арест е издадена въз основа на решение на Първоинстанционния съд на гр.Антверпен. Илко С. е осъден за три престъпления, извършени на територията на Белгия през 2022 година - изнасилване, съпроводено с лишаване от свобода; посегателство върху сексуалната неприкосновеност при сходни обстоятелства и опит за кражба с взлом, насилие и използване на технически средства.
Европейската заповед за арест (ЕЗА), издадена от белгийските власти, отговаря на условията, предвидени в българския Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА). Окръжен съд – Бургас е допуснал изпълнение на ЕЗА, като е отложил предаването до изтърпяване на наказанието по българската присъда и е взел е мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Пред въззивната инстанция Илко С. обжалва решението на окръжния съд, като моли за незабавно предаване в Белгия, мотивирайки се с по-добри условия в белгийските затвори и възможност за посещения от близки.
Според апелативния съд жалбата е неоснователна. Съдът подчертава в решението си, че ускорената процедура по ЗЕЕЗА, при съгласие на исканото лице за предаването му на издаващата заповедта държава, не може да се приложи, защото лицето вече търпи наказание в България.
По делото са събрани доказателства за това, че с влязла в сила и приведена в изпълнение присъда на Окръжен съд – Бургас Илко С. е осъден на лишаване от свобода за срок от шест години за престъпления (грабеж и блудство), различни от тези, за които е издадена ЕЗА.
Апелативният съд потвърди и мярката за неотклонение "задържане под стража“, която да се счита за взета от момента на фактическото изтърпяване на наказанието на Илко С. в Република България до предаването му на компетентните власти на Кралство Белгия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
