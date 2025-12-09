Бургаският държавен университет и "Арсенал" АД ще си сътрудничат
Споразумението поставя основата за дългосрочно партньорство, насочено към създаване на възможности за развитие на студенти и млади специалисти. Двете институции ще работят съвместно по ключови направления като: привличане на студенти от Бургаския държавен университет за участие в практически дейности и стажове при спазване на действащите нормативни изисквания; организиране на лекции, обучения, семинари, кръгли маси и конференции, включително тематични информационни инициативи и сътрудничество по проекти и иновационни разработки, които представляват интерес и за двете страни.
От страна на БДУ в срещата участваха зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Севдалина Турманова и зам.-ректорът по административно-стопанска дейност, бизнес партньорства и студентски политики проф. д-р Александър Димитров.
През последните години Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“ затвърждава позициите си като водещ образователен и научноизследователски център в Югоизточна България. Университетът развива широк спектър от специалности в областта на инженерните науки, природните науки, технологиите, икономиката и обществените науки, като активно насърчава практико-приложното обучение и връзката с бизнеса.
Партньорството с "Арсенал“ АД е поредна стъпка в стратегията на университета да осигурява на студентите достъп до реална индустриална среда, модерни технологии и възможност за професионално развитие още по време на обучението им. За компанията сътрудничеството с БДУ отваря врати към млади кадри, научен потенциал и модерни изследователски практики.
