Първа национална научно-практическа конференция на тема "Социалните услуги – образователни и институционални перспективи“ бе организирана от Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“. Тя се проведе под патронажа на ректора на висшето училище, проф. д-р Сотир Сотиров, а неин съорганизатор бе Община Бургас.Зала "Бургас“ в Колежа по туризъм събра над 200 представители на университети, на училища и институции, ангажирани със социалните грижи и услуги у нас. Гости на събитието бяха зам.- областният управител, проф. Татяна Коцева, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, Валентина Камалиева, началник на РУО, директори на ресорни общински дирекции и председателстващи общински комисии, представители на ректорското и деканското ръководство на БДУ.Приветствие към участниците отправи ректорът на БДУ, проф. Сотир Сотиров. "Социалните дейности и услуги са мерило за човещина, затова такива инициативи правят чест на всяко висше училище“, обърна се към тях проф. Сотиров и пожела лека и успешна работа на форума.Поздравления за осъществяването на взаимодействие между образователната система и социалната подкрепа за деца от уязвими групи изрази и Валентина Камалиева. Поздравителни адреси към участниците бяха изпратени също и от името на министъра на труда и социалната политика, д-р Хасан Адемов, както и от ректорите на множество висши училища в страната.Модераторът на събитието, проф. Надежда Калоянова, ръководител на катедра "Педагогика“ последователно представи лекторите в първия ден на конференцията. Пленарният доклад на тема "Социалните политики и услуги на Община Бургас“ бе изнесен от зам.-кмета Михаил Ненов. Последваха изложения на авторитетни лектори като проф. Даниела Тасевска от Великотърновския университет, проф. Румяна Папанчева, декан на Факултета по обществени науки в БДУ, доц. Лукас Квадранс от Силезийския университет в Полша.Във втория ден конференцията ще продължи с работа по секции, както и с практически игрови и спортни дейности за различни социални групи.