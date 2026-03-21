Бургаският държавен университет организира първа национална конференция на тема "Социалните услуги"
©
Зала "Бургас“ в Колежа по туризъм събра над 200 представители на университети, на училища и институции, ангажирани със социалните грижи и услуги у нас. Гости на събитието бяха зам.- областният управител, проф. Татяна Коцева, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, Валентина Камалиева, началник на РУО, директори на ресорни общински дирекции и председателстващи общински комисии, представители на ректорското и деканското ръководство на БДУ.
Приветствие към участниците отправи ректорът на БДУ, проф. Сотир Сотиров. "Социалните дейности и услуги са мерило за човещина, затова такива инициативи правят чест на всяко висше училище“, обърна се към тях проф. Сотиров и пожела лека и успешна работа на форума.
Поздравления за осъществяването на взаимодействие между образователната система и социалната подкрепа за деца от уязвими групи изрази и Валентина Камалиева. Поздравителни адреси към участниците бяха изпратени също и от името на министъра на труда и социалната политика, д-р Хасан Адемов, както и от ректорите на множество висши училища в страната.
Модераторът на събитието, проф. Надежда Калоянова, ръководител на катедра "Педагогика“ последователно представи лекторите в първия ден на конференцията. Пленарният доклад на тема "Социалните политики и услуги на Община Бургас“ бе изнесен от зам.-кмета Михаил Ненов. Последваха изложения на авторитетни лектори като проф. Даниела Тасевска от Великотърновския университет, проф. Румяна Папанчева, декан на Факултета по обществени науки в БДУ, доц. Лукас Квадранс от Силезийския университет в Полша.
Във втория ден конференцията ще продължи с работа по секции, както и с практически игрови и спортни дейности за различни социални групи.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.