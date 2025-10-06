Новини
Бургаският държавен университет отвори врати за чуждестранни студенти по медицина
Автор: Екип Burgas24.bg 13:56Коментари (0)105
За трета поредна година Бургаският държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" отвори врати за своите чуждестранни възпитаници. Това се случи в деня на рождения ден на висшето училище, което днес прави 62 години от основаването си.

Младите хора от цял свят избраха да учат "Медицина" в Бургас, което е атестат за качественото обучение, което получават бъдещите медици в университета. Потвърждение за това е и фактът, че някои от досегашните студенти са привлекли свои роднини, които да се обучават в Бургаския държавен университет.








