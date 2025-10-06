ЗАРЕЖДАНЕ...
Бургаският държавен университет отвори врати за чуждестранни студенти по медицина
Младите хора от цял свят избраха да учат "Медицина" в Бургас, което е атестат за качественото обучение, което получават бъдещите медици в университета. Потвърждение за това е и фактът, че някои от досегашните студенти са привлекли свои роднини, които да се обучават в Бургаския държавен университет.
