|Бургаският държавен университет с допълнителни места за студенти в специалност "Медицина"
Решението, взето от Министерския съвет е с цел подготовка на повече медицински специалисти за здравната система. Допълнителните места са за студенти, които имат сключени договори с работодатели за стаж по време на следването и последваща работа след дипломиране. Увеличаването на приема е подкрепено от министъра на здравеопазването и е част от усилията за преодоляване на недостига на лекари в страната.
Повече информация за кандидатите може да се намери тук.
