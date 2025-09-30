Новини
Бургаският държавен университет с допълнителни места за студенти в специалност "Медицина"
Автор: Екип Burgas24.bg 16:56
С Решение на Министерски съвет  № 677/30.09.25 се предоставят допълнителни бройки в специалност "Медицина“ за учебната 2025/2026 година на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“. В тази връзка висшето училище обяви допълнителен прием. Желаещите могат да подадат своите документи от 29 септември 2025 г. до 02 октомври 2025 г. Класирането ще бъде на 03 октомври, а записването от 03 до 08 октомври. Бъдещите медици трябва да са положили успешно конкурсни изпити по химия и биология през текущата година в БДУ или друго висше легитимно училище в страната.

Решението, взето от Министерския съвет е с цел подготовка на повече медицински специалисти за здравната система. Допълнителните места са за студенти, които имат сключени договори с работодатели за стаж по време на следването и последваща работа след дипломиране. Увеличаването на приема е подкрепено от министъра на здравеопазването и е част от усилията за преодоляване на недостига на лекари в страната. 

Повече информация за кандидатите може да се намери тук.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
