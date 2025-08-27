Бургаският фестивал за улични изкуства "Карусел" е в разгара си

© В края на лятото най-старият бургаски фестивал за улични изкуства "Карусел“ (Carousel) е в разгара си. Тази година фестивалът отбелязва своето четиринадесето издание.



По традиция той се организира по инициатива на културната и младежка организация - фондация "Астика“ с участието на доброволци от програма "Европейски корпус за солидарност“ и с подкрепата на Община Бургас.



Тази година фестивалът предлага креативни и иновативни идеи, вдъхновени от младежи от България и Турция.



В програмата са включени интерактивни уъркшопс за малки и големи – арт работилница за изработка на маски от картон, пано "Медуза" - изработено от морски миди, ибру апликации. Фестивалните събитията се провеждат всяка вечер от 18 часа в: центъра на пл. "Тройката“ (27 август) – денсмоб, Морска градина – "Пясъчен часовник“ (28 август) – "Шахмаран“ митичен театър, Регионална библиотека – Бургас (29 август) "От Анадола до Бургас“ - интеркултурни срещи с кулинарни вкусове.