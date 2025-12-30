Сподели close
На 23 януари 2026 г. Бургаският филиал на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ стартира курс по китайски език, разбра ФОКУС.

Занятията ще се провеждат два пъти седмично в учебна аудитория на Филиала на учебното заведение, а обучението продължава до края на месец май 2026 г.

Обучението включва общо 100 учебни часа. В рамките на 80 от тях ще бъде реализирано езиково обучение, по време на което участниците ще усвояват основите на съвременния китайски език с фокус върху реалната употреба - произношение, лексика, езикови структури, писмена и устна комуникация в ежедневни ситуации. Допълнителните 20 учебни часа са посветени на китайската култура и са планирани като презентации, уъркшопи и тематични занимания, които представят традиции и духовност, изкуства като калиграфия, музика и кино, както и етикет, социален живот и съвременни културни практики.

Курсът ще се води от г-жа Бай Сюе, носител на езика и преподавател в бакалавърската програма с китайски език на Бургаския филиал на Софийски университет "Св. Климент Охридски“.

Записването за участие в курса се извършва чрез онлайн форма: ТУК! 

В края на обучението участниците полагат тест и получават сертификат за успешно завършване от Бургаския филиал на Софийския университет.

Детайли за таксата и допълнителна информация: ТУК!