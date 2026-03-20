Бургаският съд безпощаден към убиец на пътя
На 31.12.2025г. в гр. Нова Загора, при управление на лек автомобил "Ауди А3“, С. В. нарушил правилата за движение по пътищата, в пияно състояние, без правоспособност, след преминаване на червен сигнал на светофарната уредба, съзнавайки общественоопасния характер на деянието и допускайки настъпването на неговите общественоопасни последици, при евентуален умисъл причинил смъртта на две лица. До произшествието се е стигнало след като обвиняемият е възпрепятствал полицейска проверка чрез неподчинение на подадените му сигнали и опит за бягство с автомобила. Случаят е особено тежък е разкрива изключително висока степен на обществена опасност.
Производството пред въззивната инстанция е по жалба на защитник на обвиняемия с искане за "домашен арест“ или "парична гаранция“, с оглед здравословното състояние на С. В. и липсата на опасност от укриване и извършване на престъпление.
Според държавният обвинител са налице всички предпоставки на закона спрямо С. В. да продължи да действа най-тежката мярка за неотклонение.
Въззивният съдебен състав счита, че липсва промяна в обстоятелствата или новопостъпили такива, които да доведат до преоценка и евентуално смекчаване на мярката за процесуална принуда.
Съдът намира за неоснователни съображенията на защитата, че влошеното здравословно състояние на обвиняемия е несъвместимо с условията в ареста и допълва в определението, че в чл.250 от ЗИНЗС и Наредбата за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода са предвидени възможности задържаният да бъде извеждан и настаняван за прегледи или лечение в лечебни заведения извън местата за лишаване от свобода в случаите, когато нужните медицински манипулации не могат да бъдат извършени там.
Според апелативните съдии, мярката за неотклонение "задържане под стража“ към момента е адекватна и необходима, а първоинстанционното определение е законосъобразно и обосновано.
Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.
