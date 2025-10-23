Апелативен съд – Бургас потвърди задържането на три лица, обвинени за участие в организирана престъпна група, действала срещу длъжници по бързи кредити.Обвиняемите са привлечени на 17.07.2025 г. за престъпления по чл.321, ал.3 и по чл.213а, ал.2, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК – П. Д. че е ръководил, а А. М. и Т. С. че са участвали в организирана престъпна група за съгласувано извършване в страната на престъпления. Групата е създадена с користна цел – да извлича и получава облаги от престъпната дейност. За времето от пролетта на 2023г. до пролетта на 2025г. в различни населени места в Ямболска и Бургаска област, в условията на продължавано престъпление, в съучастие и в изпълнение на решение на организирана престъпна група, с цел да принудят различни лица да се разпоредят с пари в различни размери, ги заплашвали с насилие, като отправяли закани за физическа саморазправа и упражнявали психическо въздействие чрез внушаване на основателен страх за посегателство върху тях и близките им с увреждане на имущество.Първоначалната мярка за неотклонение е взета с определение на ОС– Ямбол през м. юли 2025 г. и е потвърдена през м. септември от двете съдебни инстанция.Обвиняемите обжалват определение на Окръжен съд – Ямбол от 16.10.2025 г., с което са оставени без уважение исканията за изменение на взетата спрямо всеки от тях мярка за неотклонение "задържане под стража“.Въз основа на събраните до момента доказателства въззивната инстанция намира, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на тримата обвиняеми към деянията по повдигнатите обвинения. Настоящият състав споделя, че не са налице промени в обстоятелствата, важни за определяне вида на мярката за неотклонение, които да обосноват промяната й в по-лека.Събраните доказателства не разколебават степента на увереност за участие на обвиняемите в инкриминираните деяния, не променят изводите за високата обществена опасност на деятелността и реалната възможност да извършат друго престъпление, ако бъдат с по-лека мярка за процесуална принуда. Съдът посочва, че опасността от извършването на друго престъпление се извежда от особеностите на сговорната и продължителна във времето инкриминирана активност, големия брой засегнати лица, както и от данните за опити да бъде повлияно на свидетели за промяна на показанията.Задържането на обвинените лица не е надхвърлило разумния срок според ЕКПЧ, който е съобразен с динамиката и сложността на разследването.Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.