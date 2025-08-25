Новини
Бургаският съд не се смили над мъж, прегазил човек и избягал
Автор: Николай Парашкевов 16:25
Най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“ ще търпи мъж от гр. Сливен, умишлено блъснал и прегазил пострадал, научи Burgas24.bg.

Апелативен съд – Бургас потвърди първоначално взетата от Окръжния съд в гр. Сливен мярка.

На 14.08.2025 г., около 22.00 часа, обвиняемия Н. П. и съпругата му се движили с микробус "Мерцедес“ по ул. "Дели Ради“ в гр.Сливен, когато видели П. Б да върви по пътното платно. Без изяснена към момента причина обвиняемият ускорил движението на превозното средство и блъснал П. Б. От съприкосновението с микробуса тялото на пострадалия отскочило вляво и напред по посока движението на автомобила и паднало на асфалта. След като изминал известно разстояние, Н. П. направил обратен завой и преминал с десните гуми на превозното средство върху долната част от тялото му. След прегазването обвиняемият Н. П. напуснал местопроизшествието и се укрил.

Втората инстанция намира, че по делото са налице достатъчно доказателствени материали, за да се направи извод за наличие на обосновано подозрение обвиняемият да е автор на деянието.

Съдът приема, че в случая съществува реална опасност от укриване на Н. П. Тя се обосновава с бягството му от местопроизшествието, с укриването на автомобила, с който е реализирал деянието, с опита му да напусне територията на Република България и да замине във Германия.

Наред с това, фактът, че пътното произшествие е причинено умишлено, в тъмната част на денонощието и в населено място по улица с интензивно движение, при което изоставянето на пострадалия върху пътното платно е изложило живота му на изключително висок риск от последващо прегазване от други превозни средства, завишава допълнително обществената опасност на деянието.

Тежестта на наказанието, в случай на осъдителна присъда, със сигурност може да мотивира обвиняемия да се укрие и да възпрепятства разследването. Според въззивния състав има вероятност той да осъществи неправомерно въздействие над свидетелите с цел да променят показанията си. Подобно поведение на обвиняемия със сигурност е несъответно на закона и разкрива реална опасност от извършване на престъпление.

Апелативният съд счита, че в настоящия начален стадий на разследването, мярката за неотклонение "задържане под стража“  единствено ефикасна и създаваща необходимите гаранции за личното участие на Н. П. в наказателния процес и неговото срочно приключване.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.








