Апелативен съд – Бургас не уважи искането за по-лека мярка за неотклонение на жена, за притежание на прекурсори за производство на метамфетамин и наркотици с цел разпространение, научиОбвиняемата Д.Н е задържана на 3 декември с 1 кг марихуана, 5 г метамфетамин и прекурсори за производството на същата синтетична дрога.Въззивната инстанция е съгласна с изводите на Окръжен съд – Сливен, че от събраните множество гласни и веществени доказателства може да се направи обосновано предположение, че Д. Н. е извършила престъпленията, в които е обвинена, както и че е налична реалната опасност тя да се укрие. Обвиняемата има предишно условно наказание за престъпление, свързано с държане на високорискови наркотични вещества, като изпитателния срок е изтекъл дни преди извършването на деянията по настоящото досъдебно производство.Въззивната инстанция приема, че на този етап от разследването мярката за неотклонение "задържане под стража“ е единствената ефикасна.Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.