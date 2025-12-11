Бургаският съд не се смили над жена, спипана с наркотици
Обвиняемата Д.Н е задържана на 3 декември с 1 кг марихуана, 5 г метамфетамин и прекурсори за производството на същата синтетична дрога.
Въззивната инстанция е съгласна с изводите на Окръжен съд – Сливен, че от събраните множество гласни и веществени доказателства може да се направи обосновано предположение, че Д. Н. е извършила престъпленията, в които е обвинена, както и че е налична реалната опасност тя да се укрие. Обвиняемата има предишно условно наказание за престъпление, свързано с държане на високорискови наркотични вещества, като изпитателния срок е изтекъл дни преди извършването на деянията по настоящото досъдебно производство.
Въззивната инстанция приема, че на този етап от разследването мярката за неотклонение "задържане под стража“ е единствената ефикасна.
Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.
