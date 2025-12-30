Бургаският съд остави в ареста опасен рецидивист
Престъплението е извършено в периода от 28.11.2025 г. до 25.12.2025 г. в Бургас. Той е отнел сумата от 7 лева и мобилни телефони от владението на И.М. и Х.М., като използвал за това сила и заплашване.
Съдът прецени, че от събраните до този момент доказателства в хода на разследването би могло да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е осъществил престъплението, в което е обвинен.
От електронната справка за съдимост на Е.Д. е видно, че той е многократно осъждан. Същият е търпял ефективни наказания "Лишаване от свобода“ за немалък срок. Последно е излязъл от затвора на 29.07.2025 г., където е изтърпял наказание от шест месеца "Лишаване от свобода“, а преди това в периода 05.03.2018 г. до 16.05.2024 е изтърпял едно общо наложено му наказание "Лишаване от свобода“ за период от 7 години и 8 месеца.
Съдът счете, че обремененото съдебно минало на Е.Д. го характеризира като личност незачитаща правовия ред, склонна към извършване на престъпления, спрямо която упражняваната държавна принуда не е дала резултат и той не се е поправил и превъзпитал. Тези факти правят съвсем реална опасността от извършване на престъпление, ако той е на свобода.
По мнение на съда е налице и опасност от укриване, която се извежда от това, че обвиняемият не пребивава на регистрирания си адрес. Е.Д. е обвинен за тежко престъпление, за което законодателят е предвидил наказание от пет години до петнадесет години "Лишаване от свобода“.
Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд-Бургас.
