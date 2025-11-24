Бургаският съд остави зад решетките дилър на наркотици
По време на разследването е установено, че М.Щ. е държал синтетичните канабиноиди, които били разпределени в около 40 найлонови пликчета. Обвиняемият е задържан при специализирана полицейска операция в момент на продажба на високорискови наркотични вещества в неговия дом.
Определението на Окръжен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Апелативния съд в града.
