Бургаско семейство се разпозна в тайно заснетите в гинекологичен кабинет видеа
Клипът намерил съпругът, който е ай ти специалист. Той влязъл във въпросния сайт с чуждестранен ай пи адрес, тъй като по думите му достъпът за България е ограничен. "Видеото е от 2024 г. и това е денят в който с доктора установяваме моята бременност. Мъжът ми също е с мен. Това беше един много щастлив ден за нас“, казва жената пред БНР.
Все пак двамата не успели да видят клипа, а само кадри от посещението при лекаря, на които се виждат и лицата им. За бъде изгледан е трябвало да се заплати в криптовалута. Според съпруга това е хакерска атака.
Тук въпросът е кой трябва да поставя тези камери. Трябва да са фирми, които се занимават с това нещо и да носят отговорност, както за поддръжката на тази камера, така и за позиционирането. Също така трябва да могат да обясняват на некомпетентните лица, каквито например са докторите, какви биха били последиците и какво трябва да правят те регулярно.
Младото семейство призовават още да не се нападат лекарите или центровете, където са били поставени камери, защото голям процент от тях със сигурност са го направили с цел защита. Проблемът е в регулациите на държавата. Трябва да има ясно записани закони и правила – кой отговаря, кой поставя защитите и следи тези процеси.
Двамата са категорични, че ще подадат сигнал в прокуратурата за случилото се, защото дори и да е малък шансът да се спре всичко това, трябва да се положат усилия.
