С тържествен концерт в Държавна опера Бургас Средно училище СУ "Добри Чинтулов" отбеляза своята 80-годишнина. Събитието събра ученици, учители и гости в препълнената зала, превръщайки празника в емоционален знак за приемственост и традиции. Сред официалните гости бяха заместник-кметът по образованието в Бургас Михаил Ненов, представители на образователни институции, директори на училища и детски градини от общината.

Ненов прочете поздравителен адрес от кмета Димитър Николов, в който се подчерта ролята на училището като пазител на възрожденските ценности и пример за качествено образование вече осем десетилетия.

Празничната програма впечатли с богато разнообразие – танцови формации, музикални състави и индивидуални изпълнения, включващи странджански народни песни, класически произведения, поп и рок музика. През годините училището се утвърждава като важен пазител на българските традиции и духовност, като активно насърчава учениците да опознават и съхраняват родните обичаи. Чрез участието си във фолклорни състави, празнични възстановки и културни инициативи, възпитаниците на училището развиват усет към българщината и уважение към наследството на предците. Особено място в училищния живот заемат изявите, свързани с народното творчество, където музиката, танците и обредите се превръщат в жив урок по история и идентичност.

Директорът на учебното заведение Руска Иванова подчерта в словото си, че 80-годишната история на училището е резултат от усилията на поколения преподаватели и ученици. Тя акцентира, че концертът е доказателство за живия дух на институцията – съчетание от творчество, стремеж към знание и уважение към българските традиции.

По думите ѝ, училището не просто отбелязва кръгла годишнина, а заявява готовност да продължи развитието си с поглед към бъдещето, запазвайки ценностите, които го утвърждават като една от значимите образователни институции в региона.