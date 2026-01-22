Грипна епидемия е в сила от днес в Бургаско. До 30 януари включително са в сила временни противоепидемични мерки, предаде репортер наОт днес се преустановяват присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м между тях. Това ще даде възможност първият учебен срок да бъде приключен спокойно, а от друга страна ще ангажира учениците и ще предотврати струпвания в закрити обществени места. Детските градини и яслите продължават да работят.Ограничават се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.