Бургаско в грипна епидемия - важните мерки накратко
От днес се преустановяват присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м между тях. Това ще даде възможност първият учебен срок да бъде приключен спокойно, а от друга страна ще ангажира учениците и ще предотврати струпвания в закрити обществени места. Детските градини и яслите продължават да работят.
Ограничават се свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.
