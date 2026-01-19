Бургаско влиза в грипна епидемия – вижте какви мерки се въвеждат
©
Данните за заболеваемостта са достигнали нива, които налагат мерки за овладяване на разпространението на грипа във всички 13 общини. От Регионалната здравна инспекция съобщиха, че случаите на грип и ОРЗ за периода 12.01–18.01.2026 г. в област Бургас са 475, при заболеваемост 249,41‰. За сравнение, през предходния отчетен период са регистрирани 356 случая при заболеваемост186,93 ‰. По данни на специалистите най-засегната е възрастовата група 5–14 години, следвана от групата 0–4 години. Възрастното население над 65 години остава по-малко засегнато.
От Регионалното управление на образованието информираха за средно 17,07% отсъстващи ученици за цялата област.
В сила влизат следните противоепидемични мерки за понижаване на заболеваемостта:
Обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас, считано от 22.01.2026 г. до 30.01.2026 г.
Областният щаб се обедини около решението учениците в област Бургас да преминат в електронна среда на обучение. Това ще даде възможност първият учебен срок да бъде приключен спокойно, а от друга страна ще ангажира учениците и ще предотврати струпвания в закрити обществени места. За влизането в сила на тази мярка е необходимо разрешението на министъра на образованието. Същото ще бъде поискано от РУО Бургас още днес.
Преустановява се присъственият учебен процес във всички групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата, с изключение на ученическите олимпиади, насрочени до 30 януари, които ще се проведат при спазване на противоепидемични мерки.
Прекратяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари. Преустановяват се и свижданията в лечебните заведения, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива от резидентен тип за деца и възрастни.
Мерките, които щабът обсъди ще бъдат предложени за съгласуване от главния държавен здравен инспектор, след което ще влязат в сила.
Щабът взе решение всяка от 13-те общини индивидуално, съгласно конкретните нива на заболеваемостта по места, да определи допълнителни мерки по отношение на пенсионерските клубове и масовите мероприятия.
Детските градини и яслите продължават да работят.
В заседанието участие взеха областният управител на област Бургас Владимир Крумов, кметовете на общини, директорът на РЗИ Бургас д-р Георги Паздеров, началникът на Регионалното управление по образование, ръководители на Центъра за спешна медицинска помощ и Регионалната здравна каса, представители на болнични заведения и други институции.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.