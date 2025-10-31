Бургаското село Маринка ще се превърне в притегателно място за всички, които обичат морето и изкуството
©
Пред сградата на кметството вече е разположена откритата фотоизложба "Размисли за морето“ – вдъхновяваща колекция от фотографии на бургаския майстор на обектива Христо Анестев, които представят морето като жив организъм – красиво, могъщо и крехко едновременно.
Изложбата е създадена като артистичен мост между човека и природата. Всяка фотография улавя миг от бреговете на българското Черноморие – играта на вълните, светлината на изгрева, следите на хората, за които морето е съдба. В този визуален разказ зрителят не просто наблюдава, а съпреживява – усеща дъха на солта, движението на водата и мълчаливия призив за отговорност към природата.
"Размисли за морето“ е част от поредица културни събития, посветени на Деня на Черно море, и има за цел да насочи вниманието към опазването на морската среда и осъзнаването на нейното значение за живота на хората.
Изложбата ще остане пред кметството в село Маринка до 26 ноември, след което ще бъде пренесена в гр. Черноморец, където ще продължи да очаква своите посетители до края на декември.
Всеки, който се докосне до тази експозиция, ще открие не просто снимки, а дълбоко послание – че морето е част от нашата идентичност и че неговото бъдеще зависи от грижата и вниманието, които му отдаваме днес.
Събитието се организира от Фондация "Виа Понтика“ с любезното съдействие на Кметство Маринка и НЧ "Маринка 2024“ и се съфинансира от Европейския съюз чрез NextGenerationEU.
Още от категорията
/
Професионален пилот: Полезно е да седнеш отново на "другата страна" – за да усетиш какво чувстват хората, на които обикновено ти вдъхваш спокойствие
28.10
Бивш зам.-кмет на Бургас бе отличен с престижна награда от церемонията "Лекар на годината 2025"
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургазлии сред носителите на наградите "Златен век"
17:57 / 30.10.2025
Един дрогиран, друг пиян! Поредни безумия по бургаските пътища!
17:40 / 30.10.2025
107 бургаски млади учители и 57 ментори бяха отличени за успешен ...
17:19 / 30.10.2025
Ето от какво се жалват жители на "Меден рудник" на омбудсмана на ...
16:15 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.