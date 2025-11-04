Бургазлии се жалват на обществения посредник Тодор Стамболиев за маркирана велоалея върху тротоар на бул. “Сан Стефано". Според гражданите, местоположението ѝ точно пред бл.19 и бл.20 създава риск за пешеходците.Според тях има реални опасности при движение на майки с деца, възрастни хора и хора с увреждания, които са принудени да слизат от тротоара заради преминаващи велосипеди и електрически тротинетки, предаде репортер на"Това е реален проблем, който не можем да игнорираме. Тротоарите трябва да бъдат безопасни за всички и най-вече за най-уязвимите участници в движението.В тази връзка изпратих официално писмо до отдел "Безопасност и организация на движението" при Община Бургас. Искането ми е за проверка на място и предприемане на необходимите мерки, които могат да бъдат заличаване на самата маркировката за определен участък, в който има критични точки на сблъсък, или поставяне на маркировка в определено разстояние преди критичните точки, която да указва и възпира движението на велосипедисти в определен участък“, пише Стамболиев.Омбудсманът очаква Комисията по безопасност и организация на движението да разгледа на свое заседание този въпрос и да приеме решение, което да гарантира сигурност и безопасност при използването на обществените пространства.