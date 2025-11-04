Бургазлии алармираха за нещо опасно!
Според тях има реални опасности при движение на майки с деца, възрастни хора и хора с увреждания, които са принудени да слизат от тротоара заради преминаващи велосипеди и електрически тротинетки, предаде репортер на Burgas24.bg.
"Това е реален проблем, който не можем да игнорираме. Тротоарите трябва да бъдат безопасни за всички и най-вече за най-уязвимите участници в движението.
В тази връзка изпратих официално писмо до отдел "Безопасност и организация на движението" при Община Бургас. Искането ми е за проверка на място и предприемане на необходимите мерки, които могат да бъдат заличаване на самата маркировката за определен участък, в който има критични точки на сблъсък, или поставяне на маркировка в определено разстояние преди критичните точки, която да указва и възпира движението на велосипедисти в определен участък“, пише Стамболиев.
Омбудсманът очаква Комисията по безопасност и организация на движението да разгледа на свое заседание този въпрос и да приеме решение, което да гарантира сигурност и безопасност при използването на обществените пространства.
Още от категорията
/
Преподавател от Бургаския държавен университет представи своето научно откритие на най-престижния световен форум по генетика
28.10
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кола горя в "Лазур"
13:05
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.