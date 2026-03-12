Сподели close
Община Бургас, съобщи, че във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г., избирателите, могат да правят справка за номера на избирателната секция, мястото на гласуване и адреса на избирателната си секция по следните начини:

На място в Центъра за административно обслужване на гишета от № 1 до № 3, в работни дни от 8.30 до 18.00 часа, а във всички празнични и почивни дни до провеждане на изборите на 19.04.2026 г. от 9.00 до 17.00 часа, където ще има дежурни служители.

На безплатен телефон на Община Бургас - Тел: 0800 1 9188, който е безплатен за цялата страна, за справки в работни дни.

На телефони: 056 907 311; 056 907 312 и 056 907 313 от 9.00 до 17.00 часа, през всички работни, празнични и почивни дни.

Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата.