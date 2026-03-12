Бургазлии, ето как да проверите коя е избирателната ви секция за изборите на 19 април 2026 г.
©
На място в Центъра за административно обслужване на гишета от № 1 до № 3, в работни дни от 8.30 до 18.00 часа, а във всички празнични и почивни дни до провеждане на изборите на 19.04.2026 г. от 9.00 до 17.00 часа, където ще има дежурни служители.
На безплатен телефон на Община Бургас - Тел: 0800 1 9188, който е безплатен за цялата страна, за справки в работни дни.
На телефони: 056 907 311; 056 907 312 и 056 907 313 от 9.00 до 17.00 часа, през всички работни, празнични и почивни дни.
Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата.
Още по темата
/
Сарафов: Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществот, няма да се поддадем на провокации
11.03
Радев: Не съм се крил
10.03
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
09.03
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
09.03
Още от категорията
/
Фондация "Бургас - 2032" организира дискусия за идеи за кандидатурата на града за Европейска столица на културата
09.03
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.