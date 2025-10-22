ДКТ “К. Величков“, ПК “Ажур Пико“ и Културна организация " Арт ателие 77“ представят в Бургас комедията по Рей Куни "Тиха, луда нощ“. Спектакълът ще се играе на 28 октомври от 19 ч. на сцената на Военен клуб – Бургас.Режисьор на спектакъла е Богдан Петканин, сценограф - Милен Боричев, костюми - Жанета Иванова. На сцената ще видим Руслан Мъйнов, Кирил Ефремов, Антоан Петров, Милена Маркова, Асен Лозанов, Стиляна Маркова, Виктория Христова, Радослав Владимиров, Тихомир БлагоевЕдна нощ може да бъде нежна, страстна, чаровна, вълшебна, тиха и луда.... Английски лорд от парламента се усамотява със секретарката на опозицията в стая на луксозен хотел.Това само по себе си е безнравствено, но много демократично. И всичко би му се получило, ако изведнъж двамата не установяват, че има жив труп в стаята. Опитвайки се да го скрият, героите още повече потъват в дебрите на нощта. След като в хотела се появяват ревнивият мъж на секретарката, съпругата на Лорда и кой ли още не. С всеки изминал час ситуацията в тихата нощ става все по-луда и далеч не тиха.Билети се продават на касата на "Арт ателие 77“ в билетен център "Часовника“. За резервация и повече информация тел. 0894/898-098-Маруся Русева –организатор.