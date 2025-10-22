ЗАРЕЖДАНЕ...
Бургазлии, не пропускайте спектакъла "Тиха, луда нощ"
©
Режисьор на спектакъла е Богдан Петканин, сценограф - Милен Боричев, костюми - Жанета Иванова. На сцената ще видим Руслан Мъйнов, Кирил Ефремов, Антоан Петров, Милена Маркова, Асен Лозанов, Стиляна Маркова, Виктория Христова, Радослав Владимиров, Тихомир Благоев
Една нощ може да бъде нежна, страстна, чаровна, вълшебна, тиха и луда.... Английски лорд от парламента се усамотява със секретарката на опозицията в стая на луксозен хотел.
Това само по себе си е безнравствено, но много демократично. И всичко би му се получило, ако изведнъж двамата не установяват, че има жив труп в стаята. Опитвайки се да го скрият, героите още повече потъват в дебрите на нощта. След като в хотела се появяват ревнивият мъж на секретарката, съпругата на Лорда и кой ли още не. С всеки изминал час ситуацията в тихата нощ става все по-луда и далеч не тиха.
Билети се продават на касата на "Арт ателие 77“ в билетен център "Часовника“. За резервация и повече информация тел. 0894/898-098-Маруся Русева –организатор.
Още от категорията
/
Престои премиера на документалния филм за историческото преплуване на Северния канал от Цанко Цанков в Бургас
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.