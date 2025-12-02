Бургазлии, нека поставим нов рекорд в кръводаряването!
"Бургазлии винаги са доказвали своята съпричастност и готовност да помагат. Нека да обединим усилия и да направим добро дело преди празниците. Всеки дарител може да спаси три човешки живота", обяснява екипът на сектора по кръводаряване. Известни личности също подкрепят каузата със своите "Гласове за живот" - певците Тони Димитрова, Красимир Аврамов и Коцето Калки, актьорите Асен Блатечки и Георги Низамов, както и телевизионният водещ Мариян Станков – Мон Дьо. "Когато дариш кръв, даряваш една голяма надежда", сподели певицата Тони Димитрова. Актьорът Асен Блатечки добави: "Нека бъдем добри и да си помагаме!". Коцето Калки е редовен дарител и посещава отделението всеки път, когато е в Бургас.
Призивът е ясен: повече хора да отделят време и да дарят кръв, защото нуждата е постоянна, а всяко даряване може да спаси до три човешки живота. Кампанията е отворена за всички здрави хора на възраст от 18 до 65 години. Кръводаряването е безопасно и полезно, а дарителите получават два дни платен отпуск, който могат да използват за сливане на празничните дни и по-дълга ваканция.
Работното време на сектора по кръводаряване е всеки делничен ден от 7.30 до 14 ч., включително и в дните между празниците – 22,23,29,30 декември. Той се намира зад сградата на ДКЦ I (бившата Първа поликлиника).
Екипът заявява готовност и за изнесени акции, които да се проведат до края на годината. Секторът по кръводаряване призовава: Бургас може да постави рекорд. Нека го направим заедно!
Утре изнесена акция ще има и в Община Руен, в ритуалната зала.
