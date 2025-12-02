Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас отправя призив към всички, които са в Бургас този месец, да се включат в голяма дарителска кампания, чиято цел е да бъде постигнат рекорден брой от 10 000 кръводарители до края на годината. През 2024 г. болницата постави исторически рекорд за цялото организирано кръводаряване в региона – 10 833 желаещи и 9176 дарители. Тази година бройката ще бъде надмината, но желанието на работещите в отделението е да приключат годината с 10 000 дарители."Бургазлии винаги са доказвали своята съпричастност и готовност да помагат. Нека да обединим усилия и да направим добро дело преди празниците. Всеки дарител може да спаси три човешки живота", обяснява екипът на сектора по кръводаряване. Известни личности също подкрепят каузата със своите "Гласове за живот" - певците Тони Димитрова, Красимир Аврамов и Коцето Калки, актьорите Асен Блатечки и Георги Низамов, както и телевизионният водещ Мариян Станков – Мон Дьо. "Когато дариш кръв, даряваш една голяма надежда", сподели певицата Тони Димитрова. Актьорът Асен Блатечки добави: "Нека бъдем добри и да си помагаме!". Коцето Калки е редовен дарител и посещава отделението всеки път, когато е в Бургас.Призивът е ясен: повече хора да отделят време и да дарят кръв, защото нуждата е постоянна, а всяко даряване може да спаси до три човешки живота. Кампанията е отворена за всички здрави хора на възраст от 18 до 65 години. Кръводаряването е безопасно и полезно, а дарителите получават два дни платен отпуск, който могат да използват за сливане на празничните дни и по-дълга ваканция.Работното време на сектора по кръводаряване е всеки делничен ден от 7.30 до 14 ч., включително и в дните между празниците – 22,23,29,30 декември. Той се намира зад сградата на ДКЦ I (бившата Първа поликлиника).Екипът заявява готовност и за изнесени акции, които да се проведат до края на годината. Секторът по кръводаряване призовава: Бургас може да постави рекорд. Нека го направим заедно!Утре изнесена акция ще има и в Община Руен, в ритуалната зала.