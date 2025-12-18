Сподели close
Стотици бургазлии излязоха и тази вечер на протест, предаде репортер на Burgas24.bg.

Недоволството е провокирано от поредните скандали около план-сметката на държавата за 2026 г.

Исканията са за окончателно приемане на удължителен бюджет, машинно гласуване на предстоящите избори, както и отстраняването на Борислав Сарафов от поста на главен прокурор. Също така ще настояват за сваляне на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Демонстрация има също така в столицата с искане за смяна на главния прокурор, организиранa от Инициатива "Правосъдие за всеки".