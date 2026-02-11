Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бургазлиите с двигателни проблеми могат отново да кандидатстват по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на Министерство на труда и социалната политика за 2026 година. Тя е свързана с изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които да осигурят достъпна среда до жилищата, съобщиха от Община Бургас. 

"От 2019 до 2025 г. 102 кандидати, 85 класирани и 83 реализирани проекта  програмата досега, Община Бургас е поставила общо 83 рампи и подемни платформи за достъпна жилищна среда. С тяхното реализиране хората в неравностойно положение могат свободно и самостоятелно да се придвижват извън дома си“, сподели кметът Димитър Николов.

Община Бургас за осма поредна година е единствената в страната, която предлага безвъзмездна помощ и подкрепа на желаещите да кандидатстват за помощни средства, които да улеснят достъпа до домовете им, като поеме изготвянето на инвестиционните им проекти и подаването им в Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Крайният срок за подаване на документи към Община Бургас е до 31 март, като срокът е съобразен с необходимото време за изготвяне на документацията и подаването ѝ в установените срокове. Документи за кандидатстване по програмата ще се приемат на адрес: ул. "Шейново“ № 24, ет. 3, ст. 315, тел.: 056 907 461.

За финансиране на проекти за достъпна жилищна среда могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Към нея могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички. Техният постоянен или настоящ адрес трябва да е в същата сграда, в която ще се монтира съоръжението.

Крайният срок за внасяне на всички заявления по програмата към Министерството на труда и социалната политика е до 11 май 2026 г.

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване може да се намери на следния линк.