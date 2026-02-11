Бургазлии отново могат да кандидатстват по програмата за достъпна жилищна среда
©
"От 2019 до 2025 г. 102 кандидати, 85 класирани и 83 реализирани проекта програмата досега, Община Бургас е поставила общо 83 рампи и подемни платформи за достъпна жилищна среда. С тяхното реализиране хората в неравностойно положение могат свободно и самостоятелно да се придвижват извън дома си“, сподели кметът Димитър Николов.
Община Бургас за осма поредна година е единствената в страната, която предлага безвъзмездна помощ и подкрепа на желаещите да кандидатстват за помощни средства, които да улеснят достъпа до домовете им, като поеме изготвянето на инвестиционните им проекти и подаването им в Министерството на труда и социалната политика (МТСП).
Крайният срок за подаване на документи към Община Бургас е до 31 март, като срокът е съобразен с необходимото време за изготвяне на документацията и подаването ѝ в установените срокове. Документи за кандидатстване по програмата ще се приемат на адрес: ул. "Шейново“ № 24, ет. 3, ст. 315, тел.: 056 907 461.
За финансиране на проекти за достъпна жилищна среда могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
Към нея могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички. Техният постоянен или настоящ адрес трябва да е в същата сграда, в която ще се монтира съоръжението.
Крайният срок за внасяне на всички заявления по програмата към Министерството на труда и социалната политика е до 11 май 2026 г.
Подробна информация за условията и документите за кандидатстване може да се намери на следния линк.
Още от категорията
/
Подписаха първите договори за монтаж на термопомпи по програмата "Несебър е за по-чист въздух"
10.02
Близки на пострадалите в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг настояват виновникът да остане в ареста
09.02
Кметът на Бургас и синдикатите подписаха нов Колективен трудов договор в сферата на образованието
06.02
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
Запрянов: В редовния бюджет бяха заложени пари за вторите осем самолета, но сега в удължената рамка тези пари ги няма
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бургаски училища блеснаха на сцената на НДК
17:14 / 10.02.2026
В Бургас представиха продължение на швейцарската програма за разв...
17:12 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.