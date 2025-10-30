Бургазлии сред носителите на наградите "Златен век"
Христина Арсенова, дългогодишен директор на кукления театър в морския град, получи Почетния знак "Златен век" – печат на Цар Симеон Велики, златен, и грамота. Отличието е признание за нейната многогодишна работа и изключителен принос към развитието на кукленото изкуство в България. Под нейно ръководство бургаският театър се утвърди като една от водещите културни институции в страната и място за професионално израстване на млади артисти, съобщи БНР.
Със "Златен век" – огърлие и грамота – беше отличен и роденият в Бургас актьор Руси Чанев. Той е сред най-обичаните имена в българското кино и театър, запомнен с незабравими роли в класически филми и постановки.
Режисьорът Камен Калев, също родом от Бургас, също трябваше да получи Почетния знак "Златен век" – сребърен печат, но отказа награда.
С плакет "Принос в развитие на културата" беше наградена и Вероника Братанова-Димитрова – ръководител на школа за класически и модерен танц в Бургас. Тя е дългогодишен педагог и хореограф, чиито възпитаници прославят града на национални и международни сцени.
Наградите бяха връчени от министъра на културата Мариан Бачев на церемония в галерия "Средец" в София по повод Деня на народните будители – 1 ноември. С отличията си Христина Арсенова, Руси Чанев, Камен Калев и Вероника Братанова-Димитрова затвърждават приноса на Бургас към духовния и културен живот на България.
