Ледената пързалка в Бургас тази година е с по-големи размери, което осигурява достатъчно пространство за всички любители на пързалянето.Новото е, че работи със синтетичен, полимерен лед заради необичайно високите температури, които затрудняват поддържането на традиционни ледени настилки. Подобни съоръжения вече се използват в редица европейски градове като устойчива алтернатива на традиционните ледени пързалки.