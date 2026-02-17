Вчера около 19:50 ч. във Второ районно управление - Бургас е получено съобщение за пътен инцидент, настъпил между три автомобила в село Изворище. На ул. "9-ти септември“ № 7 лек автомобил "Опел Астра“, управляван от 55-годишна бургазлийка, поради загуба на контрол се блъска в паркираните на пътното платно лек автомобил "Фолксваген Голф“ и л.а. "Фолксваген Лупо“, и двата с бургаска регистрация. След удара опелът се преобръща по таван.Водачката е тествана за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 1,57 промила. Тя е отказала да даде кръв за химичен анализ и е задържана е за срок до 24 часа.По случая е образувано бързо производство.