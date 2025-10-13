За пореден инцидент с тротинетка в Бургас, научиНа обяд в петък, на бургаската улица "Захари Стоянов", в района на локалния път до фирма "Севан", поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира, блъскайки се и събаряйки пътен знак, индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 37-годишна бургазлийка.Жената е с фрактура на носа и главата, като е откарана до УМБАЛ – Бургас. Там е прегледана и освободена за домашно лечение.Водачката е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба била положителна за употреба на канабис, амфетамин и метамфетами.На пострадалата е взета и кръв за химичен анализ, а работата по случая продължава.