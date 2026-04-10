Стефани Кирякова е българска бивша състезателка по художествена гимнастика, златна олимпийска медалистка от Токио 2020. Родена е на 5 януари 2001 г. в Бургас.
"Ние започваме да мислим за сватбата от сега, така че очаквайте скоро" - това съобщи олимпийската шампионка по художествена гимнастика Стефани Кирякова в ефира на "На кафе".
Тя разказа как е казала едно от най-важните "да" в живота си. Призна, че макар и двамата с половинката ѝ да са знаели, че рано или късно ще стигнат до годеж, самият момент я е изненадал.
"Не очаквах да ми предложи на това пътуване. Иначе и двамата знаехме, че ще има рано или късно годеж", сподели Кирякова.
Романтичната история се развива по време на пътуване до Швеция, където компанията заминава за концерт.
"Бяхме с наши близки приятели. Отидохме в Швеция на концерт на Ханс Цимер, което беше причината да отидем там", разказа тя. Големият момент настъпва в деня на рождения ден на тяхна приятелка, когато групата решава да отбележи повода по нестандартен начин.
"В деня, в който той ми предложи брак, приятелка от компанията имаше рожден ден и по този повод се качихме на хеликоптер. Когато слязохме, за да си направим снимки... когато уж да се снимаме с него, получих предложението", разкри Стефани. Емоцията е била силна и напълно истинска. "Проляхме сълзи от щастие и най-хубавото предстои", каза тя.
Олимпийската шампионка не скри, че вече гледа напред към следващата голяма стъпка.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.