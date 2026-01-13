Сподели close
На 250 грама марихуана се натъкнаха бургаски полицаи при обиск в жилище на 26-годишен мъж от Садово, съобщиха от ОДМВР Бругас за Burgas24.bg.

Задържаният е криминално проявен.

Акцията на полицията е проведена вчера малко след 16:00 ч. от служители на отдел "Криминална полиция" и Първо Районно управление – Бургас 

Октриката марихуана е била на различни места и в разновидни разфасовки.

Освен това в апартаментът са открити и 2 грама амфетамини.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в Първо Районно управление – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

В близост до проверявания адрес е задържан и 37-годишен бургазлия, при личния обиск на когото са открити около 10 грама марихуана.

По случая е образувано бързо производство.