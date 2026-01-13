На 250 грама марихуана се натъкнаха бургаски полицаи при обиск в жилище на 26-годишен мъж от Садово, съобщиха от ОДМВР Бругас заЗадържаният е криминално проявен.Акцията на полицията е проведена вчера малко след 16:00 ч. от служители на отдел "Криминална полиция" и Първо Районно управление – БургасОктриката марихуана е била на различни места и в разновидни разфасовки.Освен това в апартаментът са открити и 2 грама амфетамини.Мъжът е задържан за срок до 24 часа в Първо Районно управление – Бургас.По случая е образувано досъдебно производство.В близост до проверявания адрес е задържан и 37-годишен бургазлия, при личния обиск на когото са открити около 10 грама марихуана.По случая е образувано бързо производство.