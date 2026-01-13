Бургазлия бе хванат с 250 грама марихуана
Задържаният е криминално проявен.
Акцията на полицията е проведена вчера малко след 16:00 ч. от служители на отдел "Криминална полиция" и Първо Районно управление – Бургас
Октриката марихуана е била на различни места и в разновидни разфасовки.
Освен това в апартаментът са открити и 2 грама амфетамини.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа в Първо Районно управление – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
В близост до проверявания адрес е задържан и 37-годишен бургазлия, при личния обиск на когото са открити около 10 грама марихуана.
По случая е образувано бързо производство.
Рядкост в Бургас: Сняг, минусови температури и смелчаци в морето
17:29 / 12.01.2026
17:29 / 12.01.2026
Арест в центъра на Бургас: Криминално проявен хвърли метамфетамин...
17:13 / 12.01.2026
17:13 / 12.01.2026
Закопчаха дрогиран шофьор в Бургас
17:04 / 12.01.2026
