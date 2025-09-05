Новини
Бургазлия е в болница след инцидент с тротинетка
Автор: Екип Burgas24.bg 10:14Коментари (0)143
За пореден инцидент с тротинетка съобщиха от ОДМВР - Бургас. Той е станал вчера малко преди 09:00 ч. до бл. 47 в ж.к. "Братя Миладинови“.

Поради движение с несъобразена с профила на пътя скорост и загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал, падайки на пътното платно, индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 49-годишен бургазлия.

Мъжът е получил  контузия  на главата. Той е настанен за лечение в УМБАЛ - Бургас








Още новини от Новини от Бургас:
Със зрелищно акробатично шоу по фасадата на Общината стартира дне...
05:20 / 05.09.2025
Спипаха двама с доста дрога в Бургас
17:42 / 04.09.2025
Бургас посреща националния конкурс за детска красота и талантеки
15:51 / 04.09.2025
Кола пламна на пътя Варна – Бургас
15:34 / 04.09.2025
Благотворителен концерт в подкрепа на 10-годишния Никола предстои...
14:45 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025

Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
17:09 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
15:53 / 03.09.2025
Джип блъсна ученичка на пешеходна пътека в Бургас
11:28 / 03.09.2025
11:28 / 03.09.2025
Статистика: