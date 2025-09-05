Бургазлия е в болница след инцидент с тротинетка

© За пореден инцидент с тротинетка съобщиха от ОДМВР - Бургас. Той е станал вчера малко преди 09:00 ч. до бл. 47 в ж.к. "Братя Миладинови“.



Поради движение с несъобразена с профила на пътя скорост и загуба на контрол, самостоятелно е катастрофирал, падайки на пътното платно, индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 49-годишен бургазлия.



Мъжът е получил контузия на главата. Той е настанен за лечение в УМБАЛ - Бургас