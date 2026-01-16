43-годишен криминално проявен и многократно осъждан бургазлия е задържан късно снощи в изоставена постройка край бургаските гробища ж.к. "Изгрев".Там са намерени и иззети са десетлитрова бутилка, съдържаща жълта кристалообразна течност, електронна везна, газови котлони, три трилитрови туби с надпис "Ацетон" - с прозрачна течност с остра миризма и кофа, съдържаща червено прахообразно вещество - червен фосфор.Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.До ареста се е стигнало след проведена специализирана полицейска операция с участието от служители от отдел "Криминална полиция" и сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас.