Бургазлия готви дрога край бургаските гробища
Там са намерени и иззети са десетлитрова бутилка, съдържаща жълта кристалообразна течност, електронна везна, газови котлони, три трилитрови туби с надпис "Ацетон" - с прозрачна течност с остра миризма и кофа, съдържаща червено прахообразно вещество - червен фосфор.
Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
До ареста се е стигнало след проведена специализирана полицейска операция с участието от служители от отдел "Криминална полиция" и сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас.
