Служители от Второ районно управление – Бургас, съвместно със служители от Първо районно управление – Бургас, задържаха извършителя на кражбата на 64 метра многожилен меден кабел на стойност 1 120 евро от незатворена шахта до ж.п. релсите в района на гара "Владимир Павлов“, задигнат между 11 и 12 март.Крадецът е 20-годишен криминално проявен и осъждан бургазлия от кв. "Победа“. Той обяснил, че след кражбата е изгорил кабела в района на мост "Черноморец“, за да премахне изолацията. Останалата след обгарянето мед предал в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, разположен на ул. "Одрин“.Работата по случая продължава от служители на Второ районно управление – Бургас.