Бургазлия направи два удара и помисли, че му се е разминало
Автор: Иван Сотиров 12:33
© Burgas24.bg
42-годишен криминално проявен бургазлия е за държан за серия кражба на велосипеди. Първият удар е от 16 юни, когато е задигнал от частен дом на ул. "Славянска“ колело на стойност 2 000 лв. На 24 юли същият е отраднал от кооперация на ул. "Константин Фотинов“ друго на стойност 107 лева.

Криминално проявеният направил пълни самопризнания.








