Бургазлия направи два удара и помисли, че му се е разминало

42-годишен криминално проявен бургазлия е за държан за серия кражба на велосипеди. Първият удар е от 16 юни, когато е задигнал от частен дом на ул. "Славянска" колело на стойност 2 000 лв. На 24 юли същият е отраднал от кооперация на ул. "Константин Фотинов" друго на стойност 107 лева.



Криминално проявеният направил пълни самопризнания.