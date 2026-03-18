Вчера около 13:15 ч. на бургаската улица "Иван Вазов“ за проверка бе спрян лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 60-годишен бургазлия. Униформените установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,88 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.