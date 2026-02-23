Бургазлия с първо място в конкурса "Млад писател"
Още веднъж младите хора доказаха, че талантът няма граници, а думите могат да свързват държави, култури и сърца.
Сред вдъхновяващи творби, изпълнени с дълбочина, смелост и въображение, Константин се открои със своя стил, мисъл и емоционална сила на словото.
Тази година конкуренцията бе изключително оспорвана, а журито имаше нелеката задача да отличи най-добрите сред толкова силни участници. Литературните произведения бяха оценявани от авторитетно жури с председател Здравка Евтимова и членове Роза Боянова и Десислава Крачолова. С професионализъм и отдаденост те търсиха онзи пламък, който превръща текста в преживяване.
"Константин е сред онези млади хора, които превръщат таланта си в успех чрез постоянство и вдъхновение.
Очакваме с нетърпение следващото издание – с нови истории, нови гледни точки и нови млади таланти, които да осветят света около нас“, коментира Гергана Георгиева, председател на българската страна ICC GB&I and Bulgaria към Ротари България – Дистрикт 2482.
"Днес празнуваме не просто победители. Празнуваме мечти. Празнуваме смелостта на младите хора да изразят себе си чрез словото и фотографията.Гордеем се с всички бургаски победители - Велина Ишкиева, Константин Мишинев, Каталина Иванова и Александра Сотирова, които доказват, че българската литература и изкуство имат вдъхновяващо бъдеще, допълни Георгиева.
