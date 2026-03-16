В петък около 19:30 ч., в района до бл. 60 в ж.к. "Меден рудник“ на ул. "Георги Папаянов“, електрически велосипед, управляван от 38-годишен бургазлия, попадна в необезопасена дупка на пътното платно и катастрофира самостоятелно.Пострадалият е отведен в УМБАЛ – Бургас за преглед и е освободен за домашно лечение с контузия на дясното коляно.