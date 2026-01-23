Бургазлия ще лежи в затвора заради наркотици
© Burgas24.bg
Ю. А. е признат за виновен от Окръжен съд – Бургас в това, че на 12.10.2021 г. в дома си - къща на ул. "Преображенска“ в Бургас, държал с цел разпространение метамфетамин, с общо тегло 7,563 г на стойност 189,08 лв. Освен това там са открити прекурсори, материали и съоръжения за производството на наркотичното вещество.
На подсъдимия е наложено едно общо наказание, в размер на най-тежкото от определените му за двете отделни престъпления "лишаване от свобода“ за срок от три години и "глоба“ в размер на 20 000 лева, което да изтърпява при първоначален "строг“ режим.
Присъдата е обжалвана пред Апелативен съд – Бургас от подсъдимия и неговия защитник с искане за отмяна и връщане на делото за разглеждане от друг състав на същия съд. В съдебно заседание представителят на държавното обвинение пледира също за отмяна и връщане на делото поради допуснати съществени процесуални нарушения.
В постановения съдебен акт апелативните съдии отговарят обстойно на възраженията на страните. Въззивният състав е констатирал, че не са допуснати от първата инстанция съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на постановената от нея присъда и връщане на делото за ново разглеждане, в каквато насока са отправените искания.
Втората инстанция намира за правилни изводите на Окръжен съд – Бургас относно доказването на обвинението, че именно подсъдимият е "държал“ инкриминираните вещества, прекурсори, материали и съоръжения за производството на наркотици и няма никакво основание за съмнение, че авторството на деянията принадлежи на Ю. А.
Съдът подчертава в мотивите си, че подсъдимият е бил напълно наясно с незаконния характер на държането на метамфетамин. Неговата възраст, образование, житейски опит и съдебно минало сочат, че той е разбирал както забраната, така и необходимостта от специално разрешително, което не е притежавал. Действията му отразяват съзнателно отношение към общественоопасния характер на деянието и желанието последиците от него да настъпят. Поради това правилно първата инстанция е приела, че той е действал с пряк умисъл.
Въззивният състав намира определеното общо най-тежко наказание от три години "лишаване от свобода“ с присъединената към него "глоба“ от 20 000 лева за справедлива и адекватна санкция на извършеното от подсъдимия.
Решението на Бургаският апелативен съд подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд на Република България.
