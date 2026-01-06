Бургазлия за пореден път погази заповед за защита от домашно насилие
В хода на разследването е установено, че А.И. е нарушил съдебна заповед на Районен съд – Бургас, връчена му на 20.08.2025 г., с която му е забранено да доближава пострадалата жена на разстояние по-малко от 50 метра. На 29 декември 2025 г. той е отишъл до жилището й и е осъществил контакт с нея.
Припомняме, че А.И. вече е бил привлечен към наказателна отговорност за нарушаване на същата съдебна заповед при още два предходни случая.
