Районна прокуратура – Бургас е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо А.И. Престъплението е извършено на 29 декември 2025 г. в Бургас.В хода на разследването е установено, че А.И. е нарушил съдебна заповед на Районен съд – Бургас, връчена му на 20.08.2025 г., с която му е забранено да доближава пострадалата жена на разстояние по-малко от 50 метра. На 29 декември 2025 г. той е отишъл до жилището й и е осъществил контакт с нея.Припомняме, че А.И. вече е бил привлечен към наказателна отговорност за нарушаване на същата съдебна заповед при още два предходни случая.