Бурята в Бургаско: Зрелищни кадри от гръмотевичната нощ в Дебелт
© Ивайло Трифонов
Както Burgas24.bg съобщи над 12 000 светкавици бяха регистрирани в Югоизточна Европа в часовете от полунощ до ранното утро, като по-голяма част от тях паднаха у нас. Такава бе обстановката и в Бургаско.
По движението на студения атмосферен фронт се образуваха мощни гръмотевични процеси в планините на Западна България и в много райони на Източна България, като най-интензивни явления имаше край морето.
Обикновено гръмотевичните бури са придружени с кратки, но интензивни дъждове, бурен вятър и градушка. Подобни явления са наблюдавани и в нощта срещу 8 януари в някои райони на Източна България.
