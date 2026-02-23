В събота около 14:00 ч. в Четвърто районно управление – Бургас е получено съобщение за откраднат мотоциклет "Кавазаки“, собственост на 55-годишен мъж от село Маринка. Той е задигнат от барака пред дома му, разположен на ул. "Стамат Иконономов“.В резултат на бързите полицейски действия е задържан 31-годишен бургазлия, който направил пълни самопризнания.Работата по случая продължава от служители на Четвърто районно управление – Бургас.