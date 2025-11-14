ЦПЛР – Бургас участва в националното съвещание на директорите на центровете за подкрепа на личностното развитие
Форумът събра представители от цялата страна, за да обсъдят важни и актуални теми, свързани с бъдещото развитие на системата за личностна подкрепа за децата и младежите.
Събитието беше почетено от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, както и от Анелия Йотова – главен експерт "Приобщаващо образование“ в МОН.
Тяхното присъствие и активното им участие в дискусиите подчертаха значимостта на центровете за подкрепа на личностното развитие като ключов елемент от образователната система.
В рамките на съвещанието бяха разгледани редица важни теми, сред които:
актуализиране на нормативните документи, регулиращи дейността на ЦПЛР;
предложения за промени в законодателството;
въпроси от трудово-правен характер, касаещи работещите в системата;
тенденции и предизвикателства в организацията на извънкласните дейности и услугите за деца.
Представители на ръководството на ЦПЛР – Бургас се включиха активно в обсъжданията, като споделиха своя опит и добри практики, които допринасят за развитието на качествени и устойчиви дейности за децата и младежите в региона.
Организаторите на събитието бяха осигурили отлични условия, а атмосферата беше изпълнена с професионализъм и колегиалност.
