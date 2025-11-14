ЦПЛР– Бургас взе активно участие в националното съвещание на директорите на ЦПЛР, което се проведе във Велико Търново.Форумът събра представители от цялата страна, за да обсъдят важни и актуални теми, свързани с бъдещото развитие на системата за личностна подкрепа за децата и младежите.Събитието беше почетено от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Михалевска, както и от Анелия Йотова – главен експерт "Приобщаващо образование“ в МОН.Тяхното присъствие и активното им участие в дискусиите подчертаха значимостта на центровете за подкрепа на личностното развитие като ключов елемент от образователната система.В рамките на съвещанието бяха разгледани редица важни теми, сред които:актуализиране на нормативните документи, регулиращи дейността на ЦПЛР;предложения за промени в законодателството;въпроси от трудово-правен характер, касаещи работещите в системата;тенденции и предизвикателства в организацията на извънкласните дейности и услугите за деца.Представители на ръководството на ЦПЛР – Бургас се включиха активно в обсъжданията, като споделиха своя опит и добри практики, които допринасят за развитието на качествени и устойчиви дейности за децата и младежите в региона.Организаторите на събитието бяха осигурили отлични условия, а атмосферата беше изпълнена с професионализъм и колегиалност.