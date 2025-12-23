Царево получи отпуснатите от Междуведомствената комисия 6.8 млн. лв., необходими за всички аварийни и възстановителни ремонти след наводненията в началото на октомври, научи"Готови сме и с проект за превенция – корекция на река Черна, като там осигуряването на финансиране също е в напреднал стадии. Този път ни отпуснаха и средства за почистване на реки и дерета, нещо, за което настояваме от предходно бедствие като важна мярка за превенция", заяви кметът на Царево Марин Киров.Също така, по-рано през ноември получихме близо 5 млн. лв. заради бедствието през 2023-та година, с които се разплатихме към местни фирми по забавени плащания и ще възстановим инфраструктура“ добави той."Засегнатите домакинства получават подкрепа и одобрение за щетите от държавата, а в началото на новата година ще разпределим и средствата от дарителската сметка“ подчерта още кметът на Царево.