Царево получи милиони за възстановяване на щетите след наводненията
"Готови сме и с проект за превенция – корекция на река Черна, като там осигуряването на финансиране също е в напреднал стадии. Този път ни отпуснаха и средства за почистване на реки и дерета, нещо, за което настояваме от предходно бедствие като важна мярка за превенция", заяви кметът на Царево Марин Киров.
Също така, по-рано през ноември получихме близо 5 млн. лв. заради бедствието през 2023-та година, с които се разплатихме към местни фирми по забавени плащания и ще възстановим инфраструктура“ добави той.
"Засегнатите домакинства получават подкрепа и одобрение за щетите от държавата, а в началото на новата година ще разпределим и средствата от дарителската сметка“ подчерта още кметът на Царево.
