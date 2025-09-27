ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Цената на рибата пада до дни
"Според мен закъснява малко заради по-топлите води. Рибата се групира в пасажи, след като водата изстине достатъчно. Първите сигнали идват от север, че слиза надолу някаква риба, но Свети Никола ще каже в крайна сметка какво ще се получи", казва рибарят Димитър Янчев.
В момента в мрежите при хубаво време рибарите хващат основно сафрид, много малко чернокоп, а на север – паламуд.
"Черноморски видове има. Засега сафрид, калкан, миджит по-малко, барбун. Това е прясна черноморска българска риба", казва пред NOVA търговецът Надя Келер.
Изобилието на щанда се допълва от вносна риба – сафрид, скумрия, зарган. Изобилие има и сред желаещите да купят риба. Търговците обясняват, че повишаването на цената на рибата е минимално и се дължи на липсата на добър улов.
"Ако сафридът миналата година по това време е бил 8–10 лв., сега е 10–12 лв., а по-дребничкият е 5–6 лева. От 10 години цените са горе-долу едни и същи", казва Надя.
Ранна подготовка за зимата: Огромен ръст при продажбата на дърва в Северозападна България
Цените ще тръгнат надолу, ако морето напълни мрежите с риба. А това, според рибарите, зависи от природата, която периодично ги дарява с богат улов.
В последните години изчезнали видове риби – попчета, скумрия – се заменят с нови видове, нетипични за Южното Черноморие, заради климатичните промени.
"Минокоп при всички случаи. Даже водолазите, които потопяваха параклиса край острова, някои от тях ми казаха: облак от дребен минокоп. Той е сравнително едра риба. Това значи, че тази популация вече се заселва твърдо. Тя е намерила ниша, която е освободена от друг вид", заявява Димитър Янчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Ужасът по АМ "Тракия" продължава и днес
13:03 / 27.09.2025
Вход свободен днес в музеите на остров Света Анастасия и Ченгене ...
05:15 / 27.09.2025
Какво време ни очаква през следващите дни?
15:55 / 26.09.2025
Предлагат Математическата гимназия в Бургас да бъде в самостоятел...
15:20 / 26.09.2025
АЕГ "Гео Милев" откри нов модерен СТЕМ център
14:55 / 26.09.2025
Съдия Събина Христова – Диамандиева се пенсионира
13:41 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета