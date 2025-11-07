Център за високи постижения в компютърните науки отвори врати в Бургас
Новият комплекс е с обща застроена площ от над 2 500 кв. м и включва два 4-етажни корпуса – обучителен център и общежитие, които заедно формират цялостна система за образование, наука и предприемачество.
"Преди 7 години, когато обявих, че тук ще се изгражда ново компютърно училище, 90% бяха негативно настроени. В момента не само учат тук деца, но учат и деца от цялата страна. И това, че в тази сграда се съчета както обучение, така и настаняване, е прекрасно. Това се случва благодарение на партньорство между ръководството на училището, силна подкрепа от наша страна, подкрепа от министерството на образованието и РУО, настоятелството и обществения съвет“, заяви кметът Димитър Николов.
"Оборудването е на високо ниво и няма да е далеч денят, в който освен софтуерно, тук ще видим и първия готов робот. Вече станаха доста предприятията в Бургас, които използват промишлени роботи и затова са необходими млади хора със знания и умения, които да могат да работят по тези нови предизвикателства. Следващата стъпка за това прекрасно училище, е нов физкултурен салон с нов басейн. Благодаря на всички учители, които се грижат за израстването на знанията на нашите деца. На добър час на новия център“, допълни още кметът Николов.
Центърът в Бургас е научно-иновационно ядро на професионалното образование в областта на компютърните науки, което ще обедини ученици, преподаватели, студенти и представители на бизнеса. Това ще повиши качеството на технологичното образование, практичните умения в областта на програмирането, микроелектрониката и дигиталното производство, ще стимулира иновации, предприемачество и работа по реални проекти и ще осигурява квалификация и преквалификация.
Центърът за високи технологии разполага с голяма зала на приземния етаж с капацитет 200 места, която ще позволява провеждането на конференции, състезания, обучения и демонстрации. Всеки от следващите три етажа има по две високотехнологични лаборатории – по програмиране, компютърни науки, роботика и IoT, киберсигурност и изкуствен интелект, лаборатория по микроелектроника и модерен makerspace с CNC машини и оборудване за 3D и лазерно прототипиране. Това ще осигури гигабитова мрежова свързаност, WiFi 6 покритие, аудиовизуални системи и инфраструктура за провеждане на онлайн събития и стрийминг.
Новото общежитие към Центъра за високи постижения разполага с 15 двойни стаи, напълно обзаведени и оборудвани, с общ капацитет до 30 ученици. В сградата има още кухня и трапезария, зони за самоподготовка и отдих, перално помещение и система за контрол на достъп и видеонаблюдение. Така се осигурява безопасна и комфортна среда за учениците от други населени места, които се обучават в гимназията.
Центърът е изграден по Проект BG-RRP-1.014-0011-C02 "Изграждане на център за високи постижения в професионално направление "Компютърни науки“ към ПГКПИ – Бургас“, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, със съфинансиране от Община Бургас за изграждане на общежитие към него.
