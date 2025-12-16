Центърът за млади таланти в Бургас организира "Ден на отворените врати".Ще се проведе благотворителен базар, посветен на образованието, изкуствата и талантливите деца.Събитието е на 20 декември (събота) от 10:00 до 16:00 ч. на пл. "Атанас Сиреков" 4. Посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с образователната дейност на Центъра, да разгледат учебните пространства и да научат повече за курсовете и проектите, които се реализират съвместно с Фондация "Шанс за децата и природата на България“.В рамките на благотворителния базар ще бъдат представени картини, създадени от деца и младежи, както и издания на Центъра и Фондацията, сред които авторската стихосбирка "Първи живот“ на Деница Младенова, литературното списание на клуб "Хвърчащите хора“ и други печатни проекти.Всички събрани средства от продажбите ще бъдат насочени към стипендии за талантливи деца от цялата страна, като част от дългосрочната мисия на Фондацията за подкрепа на образованието и културата.