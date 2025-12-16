Центърът за млади таланти с "Ден на отворените врати"
©
Ще се проведе благотворителен базар, посветен на образованието, изкуствата и талантливите деца.
Събитието е на 20 декември (събота) от 10:00 до 16:00 ч. на пл. "Атанас Сиреков" 4. Посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с образователната дейност на Центъра, да разгледат учебните пространства и да научат повече за курсовете и проектите, които се реализират съвместно с Фондация "Шанс за децата и природата на България“.
В рамките на благотворителния базар ще бъдат представени картини, създадени от деца и младежи, както и издания на Центъра и Фондацията, сред които авторската стихосбирка "Първи живот“ на Деница Младенова, литературното списание на клуб "Хвърчащите хора“ и други печатни проекти.
Всички събрани средства от продажбите ще бъдат насочени към стипендии за талантливи деца от цялата страна, като част от дългосрочната мисия на Фондацията за подкрепа на образованието и културата.
Още от категорията
/
"Музикален Коледен Бургас" на "Тройката" продължава с концерти на Yavi, Милица Гладнишка и P.I.F.
12.12
Благотворителна кампания на Мисис Бургас сбъдна мечтата на едно семейство — очакват дете след години борба
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голяма авария остави част от Бургас без вода!
23:55 / 15.12.2025
Танкерът "Кайрос" вече е закотвен успешно в Бургаския залив
21:30 / 15.12.2025
Гласуват отпускането на допълнителни средства за филиала на НАТФИ...
14:17 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.