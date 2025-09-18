ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Центърът за обществена подкрепа в Бургас отпразнува юбилей
"Виждам в очите на доволните родители и най-вече в усмихнатите, интересувам как се случат нещата. Но какво да ви кажа, сега е лесно, има перфектен ръководител и страхотен екип. Помня първите дни, когато беше много сложно, но се радвам, че преодоляхме тези моменти и намерихме най-доброто решение. Сега ЦОП е пример и дори идват от други градове, които да ползват нашия опит“, сподели кметът Димитър Николов.
"Благодаря за подкрепата, която получаваме от партньори и съмишленици, защото най-важният капитал са хората и те дават сърце и душа за това, което правим и ние сме това, което сме, защото зад гърба си имаме една армия от хора, които ни помагат. Всички днес, които сте в залата, имат съществен принос за това. Сърцето на ЦОП ще продължава да бие за всичките деца и семейства. И се надявам и в следващите години да сме заедно един до друг“, заяви управителят на ЦОП-Бургас Мария Атанасова.
По повод юбилея бяха връчени 20 отличия "Кристално сърце“ – символ на чистотата, силата и отдадеността в общата мисия за подкрепа на децата и семействата.
Събитието събра минало и бъдеще – първите стъпки на услугата и новите ѝ предизвикателства. В емоционална атмосфера деца и родители, колеги и приятели споделиха послания на признателност, а тържеството се превърна в истински празник на общността.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Следовател за инцидента в Слънчев бряг: Не е открита неизправност...
21:25 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Шофьорка не спря на СТОП в Бургас, блъсна мотоциклетист
17:46 / 17.09.2025
Пиян се качи на мотор в Несебър и съжали за това
17:41 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета